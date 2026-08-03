Моряки с атакованного судна Nadezhda эвакуированы в порт РФ

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Морским силам России удалось благополучно эвакуировать экипаж судна Nadezhda в порт Новороссийска после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Турции.

По информации ведомства, сейчас под угрозой находятся жизни троих членов команды – их состояние оценивается как критическое. Другие подробности уточняются.

Также отмечается, что пожар на борту все еще активен. Проведение полноценной спасательной операции затруднено из-за сохраняющейся опасности повторных ударов в этом районе.

Инцидент с судном произошел 3 августа. Оно подверглось атаке примерно в 20 морских милях от российского побережья. В результате ударов серьезно пострадали носовая часть и жилые помещения. На момент происшествия на борту находились 22 человека, 13 из которых – граждане Турции.