Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:57

Политика

Россия готова к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Москва подтверждает открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, однако ждет конструктивного подхода от западных стран. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона неоднократно доказывала готовность к диалогу, в то время как Киев вел себя крайне непоследовательно, то выходя из переговорного процесса, то вводя для себя законодательные запреты на его проведение.

Галузин подчеркнул, что перспективы возобновления диалога могут появиться лишь в том случае, если в лагере спонсоров Украины созреет понимание необходимости честного и конструктивного разговора, нацеленного на устранение хорошо известных первопричин конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом в ближайшие недели планирует оценить возможность придать импульс урегулированию на Украине. По его словам, скоро можно будет увидеть "некоторые усилия", которые помогут понять, есть ли возможность "перезапустить" переговоры и положить конец конфликту.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика