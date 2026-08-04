Россия готова к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

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Москва подтверждает открытость к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, однако ждет конструктивного подхода от западных стран. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона неоднократно доказывала готовность к диалогу, в то время как Киев вел себя крайне непоследовательно, то выходя из переговорного процесса, то вводя для себя законодательные запреты на его проведение.

Галузин подчеркнул, что перспективы возобновления диалога могут появиться лишь в том случае, если в лагере спонсоров Украины созреет понимание необходимости честного и конструктивного разговора, нацеленного на устранение хорошо известных первопричин конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом в ближайшие недели планирует оценить возможность придать импульс урегулированию на Украине. По его словам, скоро можно будет увидеть "некоторые усилия", которые помогут понять, есть ли возможность "перезапустить" переговоры и положить конец конфликту.