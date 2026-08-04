РФ и КНР провели антибраконьерские учения в трансграничном резервате для тигров

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Российские и китайские инспекторы впервые провели совместные антибраконьерские учения в трансграничном резервате для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Учения прошли в китайском природном комплексе "Земля больших кошек". Команды отрабатывали практические навыки борьбы с браконьерством.

Россию на учниях представляли госинспекторы "Земли леопарда". Они обнаружили в лесу 20 учебных браконьерских петель, зафиксировали координаты и внесли данные в журнал патрулирования. Также участники определяли растения, следы животных и породы деревьев на имитации незаконной рубки, документировали условное происшествие.

На семинаре специалисты двух стран обсудили оборудование и особенности охраны приграничных территорий. Директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк отметил, что поскольку тигры и леопарды свободно перемещаются между Россией и Китаем, надежность их охраны зависит от слаженной работы инспекторов двух стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что многие государства мира обеспокоены сохранением популяции дальневосточных тигров. Глава государства, в частности, обратил внимание на большой вклад России в этом вопросе, подчеркнув, что Москва в целом заботится о восстановлении природы, экологии, флоры и фауны.