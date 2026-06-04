Путин заявил о заинтересованности стран мира в сохранении популяции дальневосточных тигров

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Многие государства мира обеспокоены сохранением популяции дальневосточных тигров. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Прошедшую встречу президент назвал "Тигриным саммитом". На ней глава государства, в частности, обратил внимание на большой вклад России в этом вопросе, подчеркнув, что Москва в целом заботится о восстановлении природы, экологии, флоры и фауны.

"Это, кстати, самые крупные тигры в мире. Крупнее нет, дальневосточные тигры самые крупные. Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане. И если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям из Казахстана, мы, конечно, будем это делать", – сказал Путин.

Вместе с тем он упомянул и другую немаловажную задачу по восстановлению популяции снежных барсов. В этом контексте Путин выразил благодарность Таджикистану за передачу этих больших кошек.

Ранее в национальном парке "Земля леопарда" отметили стабилизацию численности амурских тигров. Специалисты зарегистрировали 56 взрослых тигров в юго-западном Приморье.

По мнению экспертов, популяция достигла емкости среды обитания и замедлила темпы роста. Актуальные показатели близки к максимальным, а дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов.