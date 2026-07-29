Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зарегистрированы во вторник, 28 июля, в 20:27 по времени UTC (23:27 по Москве). Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров, а эпицентр находился в 211 километрах от города Кокопо.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

28 июля два мощных землетрясения также произошли в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю. Первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй, зафиксированный примерно через час, – 6,1.

В результате пострадали более 50 человек. Кроме того, сейсмологические события привели к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах.

Помимо этого, в результате землетрясения взрыв произошел в крупном торговом центре Aeon в городе Касима. Несколько человек погибли, само здание получило серьезные повреждения. Одна из стен частично обрушилась, обнажив металлический каркас, также сильно пострадала крыша.