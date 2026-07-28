Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии

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На юго-западе Японии, в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю, зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Об угрозе цунами предупредило Главное метеорологическое агентство страны, передает РИА Новости.

Подземные толчки произошли в 16:27 по местному времени (10:27 по московскому времени. – Прим. ред.). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Предупреждение о цунами высотой 1 метр выпущено для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

В июне на северо-востоке японской префектуры Тиба произошло землетрясение магнитудой 5,8. Очаг залегал на глубине 50 километров, а сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

В результате пострадали жители четырех префектур – Токио, Яманаси, Канагавы, Сидзуоки. В частности, количество пострадавших в префектуре Яманаси достигло 20 человек.