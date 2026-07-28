Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 20:42

Политика

Певицу Максакову-Игенбергс оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Александр Шалгин (Мария Максакова-Игенбергс признана в РФ иноагентом)

Пресненский районный суд Москвы назначил певице Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) административный штраф в размере 35 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ее признали виновной по статье о непредоставлении или несвоевременном предоставлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иноагентах.

Максакова-Игенбергс попала в реестр иноагентов в мае 2023 года. Она призывала поставлять Украине оружие и свергнуть власть в России, а также распространяла материалы других иностранных агентов. Певица выступала против СВО и осуждала действия ВС РФ.

Суд уже назначал певице штраф в размере 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в своих постах в соцсетях. Через некоторое время в Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить Максакову на дискредитацию ВС РФ. В декабре прошлого года ее заочно арестовали.

Она также объявлена в международный розыск. В 2025 году суд заочно приговорил артистку к 4,5 года колонии.

Читайте также


судыполитикакультура

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика