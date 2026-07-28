Певицу Максакову-Игенбергс оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Александр Шалгин (Мария Максакова-Игенбергс признана в РФ иноагентом)

Пресненский районный суд Москвы назначил певице Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) административный штраф в размере 35 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ее признали виновной по статье о непредоставлении или несвоевременном предоставлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иноагентах.

Максакова-Игенбергс попала в реестр иноагентов в мае 2023 года. Она призывала поставлять Украине оружие и свергнуть власть в России, а также распространяла материалы других иностранных агентов. Певица выступала против СВО и осуждала действия ВС РФ.

Суд уже назначал певице штраф в размере 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в своих постах в соцсетях. Через некоторое время в Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить Максакову на дискредитацию ВС РФ. В декабре прошлого года ее заочно арестовали.

Она также объявлена в международный розыск. В 2025 году суд заочно приговорил артистку к 4,5 года колонии.

