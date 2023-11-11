Депутат ГД попросил проверить певицу Максакову на дискредитацию ВС РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Александр Шалгин (Мария Максакова признана в России иноагентом)

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру проверить оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иноагентом) на дискредитацию Вооруженных сил России. Свое обращение он уже направил в ведомство, сообщает телеграм-канал комиссии.

Отмечается, что в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции поступили материалы телекомпании НТВ. Там сообщалось о причастности Максаковой к призывам предоставлять Украине вооружение и дискредитировать ВС РФ.

До этого сообщалось, что Пресненский суд столицы оштрафовал певицу на 30 тысяч рублей за то, что она не указала статус свой статус иноагента в постах в соцсетях.

Министерство юстиции РФ внесло Максакову в перечень иноагентов в мае 2023 года. Спустя время она уехала из страны.

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