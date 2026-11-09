Песков исключил обсуждение редкоземельных металлов на переговорах по Украине в Абу-Даби

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Вопрос редкоземельных металлов не войдет в повестку предстоящих переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трехсторонние переговоры состоятся в ОАЭ 10 и 11 ноября. В повестке встречи гарантии безопасности после завершения конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию, которая уже вылетела в Абу-Даби, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

От Вашингтона на переговорах будут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.