09 ноября, 17:38Политика
Песков исключил обсуждение редкоземельных металлов на переговорах по Украине в Абу-Даби
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Вопрос редкоземельных металлов не войдет в повестку предстоящих переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трехсторонние переговоры состоятся в ОАЭ 10 и 11 ноября. В повестке встречи гарантии безопасности после завершения конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.
Российскую делегацию, которая уже вылетела в Абу-Даби, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
От Вашингтона на переговорах будут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.