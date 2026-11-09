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09 ноября, 17:31

Культура

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной

Фото: ТАСС/Юрий Ходзицкий

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в связи с ее смертью. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком", – говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что актриса буквально вживалась в образы своих персонажей, завораживая зрителей уникальным даром, внутренней силой и достоинством. Он подчеркнул, что светлая память о ней навсегда останется в сердцах близких, друзей и всех, кто ценил ее творчество.

Кроме того, Путин выразил соболезнования родным народного артиста РСФСР Юрия Каюрова.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Юрия Ивановича Каюрова. Ушел из жизни большой актер, достойный представитель отечественной драматической школы", – добавил президент.

По мнению Путина, артист всегда играл ярко и талантливо: как в кино, так и на сцене Малого театра, которому посвятил многие годы своего творческого пути. Светлая память о Каюрове навсегда сохранится в сердцах родных, близких и всех его поклонников, заключил он.

Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября. Ей было 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, из-за которой артистку госпитализировали в Москве в начале октября.

Церемония прощания с Федосеевой-Шукшиной состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Начало запланировано на 12:00 11 ноября. Отпевание Федосеевой-Шукшиной пройдет в этом же храме в 11:00. Похоронена актриса будет рядом с супругом Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

Каюров умер 6 ноября. В сентябре ему исполнилось 99 лет. Смерть наступила по естественным причинам. Прощание с артистом и похороны состоятся 10 ноября на Троекуровском кладбище.

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