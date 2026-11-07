Прощание с Каюровым состоится 10 ноября в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

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Прощание с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым состоится 10 ноября в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра в телеграм-канале.

Церемония начнется в 11:00. Траурный зал Троекуровского кладбища находится на улице Рябиновая, дом 24.

Актер родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В 1952–1966 годах Каюров служил в Саратовском театре драмы имени К. Маркса (ныне Саратовский государственный академический театр драмы имени И. А. Слонова). Артист играл в постановках "Годы странствий", "Мой бедный Марат", "Оптимистическая трагедия", "Без вины виноватые", "Бесприданница", "Зыковы" и других.

В 1967 году он начал работать в Государственном академическом Малом театре. За свою карьеру Каюров принял участие в спектаклях "Бешеные деньги", "Русские люди", "Убийство Гонзаго", "Выбор", "Фома Гордеев", "Дядя Ваня", "Иванов", "Вишневый сад", "Сон героини" и других. В 1961 году он дебютировал в кино.

Каюров умер 6 ноября. В сентябре ему исполнилось 99 лет. Как уточнил Алексей Дубровский, главный режиссер Государственного академического Малого театра, смерть наступила по естественным причинам. Похороны артиста состоятся 10 ноября в прощальном зале Троекуровского кладбища.