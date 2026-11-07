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07 ноября, 17:56

Политика

ВС РФ поразили доставлявшие горючее ВСУ бензовозы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные продолжили наносить удары БПЛА по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), и морским судам с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в Киевской области в районе населенного пункта Ирпень на стоянке были уничтожены бензовозы, которые использовались для доставки горючего подразделениям ВСУ.

Кроме того, в районе Новых Петровцев выведена из строя электроподстанция "Северная" напряжением 330 киловольт. Она обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

В акватории Черного моря к востоку от Одессы поражено судно типа "сухогруз", перевозившее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

В ночь на 7 ноября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

В частности, в Киеве, помимо завода ООО "Меридиан" имени С. П. Королева, где производят оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго", был поражен автодорожный мост "Северный". В Минобороны РФ уточнили, что с его помощью осуществлялась переброска вооружения, а также военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Киевской области, как сообщили в Минобороны, поражены тепловая электростанция "Трипольская" мощностью 1800 мегаватт и электроподстанция "Киевская" на 750 киловольт. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции на 330 киловольт в Житомирской области, которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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