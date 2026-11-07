Путин поздравил спортсменов из РФ с золотом ЧМ по прыжкам на батуте в Нанкине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победами на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине. Об этом сказано в телеграммах, опубликованных на сайте Кремля.

Мужская команда в составе Александра Бутько, Ильи Пенкина, Дамиана Козьмина и Тимофея Голубенко завоевала золотые медали в дисциплине двойной минитрамп.

"Отмечу командную сплоченность, индивидуальное мастерство и победный настрой, которые помогли вам обойти сильных и опытных соперников на пути к золотым медалям", – говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что успех команды стал достойным вкладом в развитие отечественного спорта высших достижений. Он пожелал спортсменам здоровья, благополучия и удачи.

Второе золото принесли женской сборной Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина, победившие в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Президент указал на бойцовский характер спортсменок и безукоризненную технику и командную сплоченность.

Президент добавил, что яркой победой сборная оправдала надежды тренеров, болельщиков и поклонников их спортивного таланта. Спортсменкам он пожелал удачи и новых высоких результатов.

Россиянка Галина Бегим также выиграла золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе. В финале спортсменка набрала 26,200 балла. Серебряную награду получила Бронвин Дибб из Новой Зеландии – 25,900 балла. Третьей стала американка Сьюзан Гилл с результатом 25,000 балла.

Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.

