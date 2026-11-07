Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 15:14

Спорт

Путин поздравил спортсменов из РФ с золотом ЧМ по прыжкам на батуте в Нанкине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победами на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине. Об этом сказано в телеграммах, опубликованных на сайте Кремля.

Мужская команда в составе Александра Бутько, Ильи Пенкина, Дамиана Козьмина и Тимофея Голубенко завоевала золотые медали в дисциплине двойной минитрамп.

"Отмечу командную сплоченность, индивидуальное мастерство и победный настрой, которые помогли вам обойти сильных и опытных соперников на пути к золотым медалям", – говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что успех команды стал достойным вкладом в развитие отечественного спорта высших достижений. Он пожелал спортсменам здоровья, благополучия и удачи.

Второе золото принесли женской сборной Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина, победившие в командных соревнованиях на акробатической дорожке. Президент указал на бойцовский характер спортсменок и безукоризненную технику и командную сплоченность.

Президент добавил, что яркой победой сборная оправдала надежды тренеров, болельщиков и поклонников их спортивного таланта. Спортсменкам он пожелал удачи и новых высоких результатов.

Россиянка Галина Бегим также выиграла золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе. В финале спортсменка набрала 26,200 балла. Серебряную награду получила Бронвин Дибб из Новой Зеландии – 25,900 балла. Третьей стала американка Сьюзан Гилл с результатом 25,000 балла.

Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.

Читайте также


властьспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика