Россиянка Галина Бегим стала чемпионкой мира по прыжкам на батуте

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Россиянка Галина Бегим выиграла золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе. Соревнования принимает китайский Нанкин.

В финале спортсменка набрала 26,200 балла. Серебряную награду получила Бронвин Дибб из Новой Зеландии – 25,900 балла. Третьей стала американка Сьюзан Гилл с результатом 25,000 балла.

Ранее российская мужская сборная также победила в командных соревнованиях в двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте. За команду выступали Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко.

Кроме того, спортсмены из РФ завоевали три золотые медали в первый соревновательный день чемпионата мира по самбо в Ташкенте. Победителями стали Андрей Демидов (среди слепых, весовая категория до 64 килограммов), Алсу Насырова (среди слепых, до 59 килограммов) и Демид Волков (выступил в боевом самбо, до 88 килограммов).