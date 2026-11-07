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07 ноября, 09:50

Общество

Сезон активности клещей завершился в Москве

Фото: 123RF.com/makrobetz

Сезон активности клещей в Москве в 2026 году завершен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

С приходом похолодания активность клещей снизилась до минимума.

"Специалисты департамента природопользования Москвы во время обследования зеленых территорий не зафиксировали ни одного случая встречи с этими паукообразными", – отметили в департаменте.

В спячку клещи впадают, когда среднесуточная температура опускается ниже 5 градусов. До весны они укрываются в опавших листьях, промежутках между корнями и в коре деревьев. Снова членистоногие дают о себе знать обычно в марте–апреле, когда после зимних холодов приходит устойчивое тепло.

Ранее сообщалось, что пик численности комаров и клещей в столичном регионе может прийтись на следующий год. По прогнозу экспертов, многое будет зависеть от погоды весной. В частности, теплые и влажные апрель и май приведут к одновременному массовому вылету и повысят выживаемость личинок. Поздние заморозки или сухая весна, наоборот, сократят популяцию.

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