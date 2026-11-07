Силы ПВО ночью сбили 411 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали в ночь на 7 ноября 411 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА удалось сбить над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Тульской областями. Также беспилотники были ликвидированы над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 7 ноября украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир.

К месту ЧП сразу же прибыли оперативные службы, пожарные принялись тушить огонь на балконах. В результате случившегося один человек пострадал. Мужчине с множественными слепыми осколочными ранениями лица помощь оказали на месте. От госпитализации он отказался.

В Новом Осколе, в свою очередь, беспилотник ударил по коммерческому зданию. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица, головы и рук доставили в районную больницу. В результате атак повреждены остекление, кровля и фасад здания.

