Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ

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Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли продолжается – в ответ на российские удары по украинским объектам энергетики", – написал Зеленский.

Украинские войска в конце октября возобновили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после некоторого перерыва.

Зеленский отмечал, что Украина готова прекратить атаки на НПЗ России, если получит от США дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам украинского лидера, он провел несколько бесед с президентом США Дональдом Трампом и его командой по этому вопросу. Зеленский подчеркнул, что Киев готов оплатить поставки вооружения.