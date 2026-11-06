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06 ноября, 22:48

Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Калмыкии

Фото: MAX/"МЧС Калмыкии"

Пять человек, включая одного ребенка, получили травмы при столкновении двух машин в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в MAX.

ДТП произошло около 15:30 по московскому времени. 29-летний житель Республики Дагестан, управляя "Ладой Грантой", двигался по дороге Яшкуль – Комсомольский – Артезиан.

В ведомстве пояснили, что на 92-м километре водитель не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди ВАЗ-21099, в результате врезавшись в него. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее четыре человека погибли при столкновении автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае. Инцидент произошел на 35-м километре дороги Кукуштан – Оса – Чайковский. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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