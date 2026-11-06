Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 20:32

Политика

Путин встретился с членами делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с участниками делегации РФ на предстоящих трехсторонних российско-американо-украинских переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости.

Открывая совещание, президент официально подтвердил, что переговоры в ОАЭ состоятся 10 ноября, и предложил обсудить их с членами Совбеза.

"Мы благодарны руководству Арабских Эмиратов. Они последовательно помогают нам в поиске решения по разрешению украинского кризиса, помогают в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами", – подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что основной вопрос встречи – обеспечение и укрепление продовольственной безопасности России.

В Абу-Даби 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе о гарантиях безопасности после окончания конфликта.

Президент России подчеркивал, что россияне сплочены перед лицом внешних вызовов. Он отмечал: Россия отвечает на попытки Запада нанести ей стратегическое поражение консолидацией общества. Путин также подчеркивал, что РФ не позволит диктовать ей условия извне.

Читайте также


властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика