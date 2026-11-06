06 ноября, 20:32Политика
Путин встретился с членами делегации РФ на переговорах в Абу-Даби
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встретился с участниками делегации РФ на предстоящих трехсторонних российско-американо-украинских переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости.
Открывая совещание, президент официально подтвердил, что переговоры в ОАЭ состоятся 10 ноября, и предложил обсудить их с членами Совбеза.
"Мы благодарны руководству Арабских Эмиратов. Они последовательно помогают нам в поиске решения по разрешению украинского кризиса, помогают в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами", – подчеркнул Путин.
При этом он отметил, что основной вопрос встречи – обеспечение и укрепление продовольственной безопасности России.
В Абу-Даби 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе о гарантиях безопасности после окончания конфликта.
Президент России подчеркивал, что россияне сплочены перед лицом внешних вызовов. Он отмечал: Россия отвечает на попытки Запада нанести ей стратегическое поражение консолидацией общества. Путин также подчеркивал, что РФ не позволит диктовать ей условия извне.