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06 ноября, 20:15

Политика

Военспецы РФ и армия ЦАР ликвидировали командующего западным сектором боевиков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные специалисты совместно с армией Центральноафриканской Республики ликвидировали полевого командира Марселя Ндале, который называл себя командующим западным сектором незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Операция прошла 5 ноября в префектуре Нана-Мамбере. В СОМБ уточнили, что вместе с Ндале были ликвидированы два его брата, а также полевые командиры и семь боевиков.

По данным организации, Ндале, представлявшийся генералом, долгое время держал в страхе пастухов и старателей в районе префектуры. Его формирования должны были перекрыть стратегическую трассу Камерун – ЦАР в случае начала боевых действий. Кроме того, он планировал диверсии против гражданских водителей на территории Камеруна.

Ранее временная поверенная в делах России в ЦАР Данелия Сундетбаева рассказала, что Москва и Банги намерены укрепить двустороннее партнерство. Готовится подписание нескольких соглашений между странами.

Дипломат отметила, что отношения двух государств складываются в дружеском ключе. По ее словам, контакты на площадке саммита "Россия – Африка" должны помочь развить уже достигнутые результаты. Сундетбаева выразила надежду, что встречи в Москве придадут дополнительный импульс взаимодействию двух стран.

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