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06 ноября, 19:00

Спорт

Финляндия готовит запрет на въезд российских спортсменов в страну

Фото: 123RF.com/elenanoeva

Финляндия готовит запрет на въезд в страну для российских спортсменов. Об этом заявил премьер-министр республики Петтери Орпо, передает телерадиовещатель Yle.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен уточнила, что ее ведомство готовит предложение, которое изменит действующее решение правительства о въезде россиян. Ограничения подготовят в сжатые сроки, добавил Орпо.

Страна не выдает россиянам туристические визы с 2022 года.

Ранее Валтонен сообщила, что Финляндия намерена закрыть въезд российским спортсменам на всю территорию Шенгенской зоны и будет добиваться такого решения на уровне Евросоюза. На октябрьском заседании Совета ЕС по иностранным делам она обратилась к коллегам из стран союза с таким предложением, и, по мнению министра, Еврокомиссия работает над этим вопросом.

Валтонен также заверила, что российских спортсменов не будет в Финляндии в следующем году. В 2027-м страна принимает чемпионат мира по фигурному катанию.

В свою очередь, Канада также откажет в выдаче виз спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях на своей территории. Премьер-министр страны Марк Карни подтвердил, что российская молодежная сборная по хоккею не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в Канаде в декабре – январе.

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