Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 18:15

Технологии

Хостер-провайдер Beget заявил, что его облачная инфраструктура уничтожена

Фото: 123RF.com/kaitowai

Хостер-провайдер Beget заявил, что его облачная инфраструктура уничтожена, однако уже создается заново. Представители компании рассказали об этом в телеграм-канале.

В частности, к настоящему моменту восстановлены архитектура и управляющие сервисы. Первые из них планируется подключить в течение одного-двух дней. В дальнейшем специалисты приступят к их интеграции и тестированию. Доступ к сохранившимся копиям можно будет получить в панели управления.

Комментируя работу частных виртуальных серверов, в Beget указали, что бэкапы VPS получит только половина клиентов.

"К сожалению, восстановить все данные невозможно", – добавили в компании.

На данный момент запущено более 60% хостинга, уточнили в Beget. Оставшиеся серверы получили в результате атак более серьезные повреждения, а на их восстановление понадобится больше времени. При этом функционал панели провайдера будет запущен по частям: DNS, управление доменами, базы данных и сайты.

"Сейчас мы настраиваем интеграцию между хостинговыми и бэкапными серверами, чтобы запустить массовое восстановление. Для этого сегодня меняем конфигурацию сети. После этого откроем вам доступ в панель", – резюмировали представители компании.

Сбой у хостинг-провайдера произошел2 ноября и привел к проблемам в работе многих сайтов российского сегмента интернета. Среди них – система "Честный знак", каршеринг BelkaCar и свыше 400 других ресурсов. Компания подтвердила "крупный инцидент", который затронул "все уровни архитектуры", однако причины не раскрыла.

Читайте также


технологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика