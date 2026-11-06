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Хостер-провайдер Beget заявил, что его облачная инфраструктура уничтожена, однако уже создается заново. Представители компании рассказали об этом в телеграм-канале.

В частности, к настоящему моменту восстановлены архитектура и управляющие сервисы. Первые из них планируется подключить в течение одного-двух дней. В дальнейшем специалисты приступят к их интеграции и тестированию. Доступ к сохранившимся копиям можно будет получить в панели управления.

Комментируя работу частных виртуальных серверов, в Beget указали, что бэкапы VPS получит только половина клиентов.

"К сожалению, восстановить все данные невозможно", – добавили в компании.

На данный момент запущено более 60% хостинга, уточнили в Beget. Оставшиеся серверы получили в результате атак более серьезные повреждения, а на их восстановление понадобится больше времени. При этом функционал панели провайдера будет запущен по частям: DNS, управление доменами, базы данных и сайты.

"Сейчас мы настраиваем интеграцию между хостинговыми и бэкапными серверами, чтобы запустить массовое восстановление. Для этого сегодня меняем конфигурацию сети. После этого откроем вам доступ в панель", – резюмировали представители компании.

Сбой у хостинг-провайдера произошел2 ноября и привел к проблемам в работе многих сайтов российского сегмента интернета. Среди них – система "Честный знак", каршеринг BelkaCar и свыше 400 других ресурсов. Компания подтвердила "крупный инцидент", который затронул "все уровни архитектуры", однако причины не раскрыла.

