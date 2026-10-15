Yicai: сбой произошел в работе сервисов DeepSeek

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт и приложения китайской платформы искусственного интеллекта DeepSeek оказались временно недоступны утром 15 октября. О сбое сообщило издание Yicai.

Первые неполадки зафиксировали после 08:00 по пекинскому времени (03:00 по московскому). К 11:40 по местному времени (06:40 по московскому) доступ к серверу не восстановился. В службе поддержки сообщили, что компания выясняет причины произошедшего.

Ранее с похожей проблемой столкнулись россияне. Сбои в работе сервисов "Яндекса" начались 8 октября после атаки беспилотников на дата-центр компании в Рязанской области. Позднее атакам подверглись еще несколько центров обработки данных.

На фоне перебоев Минцифры РФ помогло компании найти новые площадки для переноса ключевых систем.

13 октября "Яндекс" сообщил о восстановлении части сервисов, а 14 октября стало известно, что большинство ИИ-инструментов компании снова работают.