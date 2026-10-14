"Яндексу" оказали помощь в поиске новых площадок после атак на дата-центры

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Минцифры России оказало "Яндексу" содействие в поиске новых площадок для переноса ключевых систем после атак на центры обработки данных (ЦОД). Об этом РБК заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"Несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки", – отметил министр.

По его словам, территориальное распределение инфраструктуры позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях. Компания продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем на сторонние площадки.

В пресс-службе "Яндекса" уточнили, что компания годами развивает распределенную инфраструктуру и резервные мощности на независимых площадках. Детали их размещения не раскрываются.

Украинские беспилотники ударили по дата-центрам "Яндекса" в Рязанской области, Калуге и Владимире. После этого в работе сервисов компании возникли сбои, которые специалисты уже устраняют.

В Кремле заверили, что российские компании принимают меры по обеспечению безопасности на фоне угроз со стороны Украины. Это сложные и достаточно дорогие меры, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.