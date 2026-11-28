Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Частные дома оказались повреждены в трех районах Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава округа Юлия Иванова в своем телеграм-канале.

В частности, под удар вражеских беспилотников попали Червоногвардейский, Кировский и Советский районы. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в Красногвардейском районе Макеевки четыре человека погибли после удара ВСУ по частному сектору. Один дом оказался полностью разрушен. Предварительно, все погибшие были членами одной семьи.

До этого вражеский дрон атаковал служебный автомобиль Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. В результате погибли медсестра и водитель. Также два человека были ранены. Им оказали необходимую помощь.

