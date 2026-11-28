Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 11 тысяч крупномерных деревьев планируют высадить в Москве в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Зеленые насаждения появятся на благоустроенных улицах, в общественных пространствах, парках и на других городских территориях – всего порядка 170 объектов. Больше половины деревьев уже украсили столичные улицы, отметил мэр. В частности, они появились:

возле Центрального Московского ипподрома;

у корпуса Президентской академии на улице Садовники;

в зонах отдыха на Гольяновском и Черневском прудах;

возле театра Et Cetera на Мясницкой улице;

в инновационном центре "Сколково".

Скоро более 800 деревьев также будут украшать шоссе Энтузиастов. Работы вошли в программу озеленения вылетных магистралей и видовых зон, которая началась в 2021 году, пояснил градоначальник. Годом ранее таким образом украсили Волгоградское и Щелковское шоссе, а также Профсоюзную улицу.

Теперь крупномеры планируется высадить у транспортных объектов, обновленных школ, а также возле строящегося конгрессно-выставочного центра "ВДНХ Экспо". Украсят зеленые насаждения парки Екатерининский и "Красная Пресня", а также центральную аллею Парка Горького и "Лужники".

Саженцы выращивают в питомниках, где формируют и укрепляют корневую систему – так деревья лучше адаптируются к условиям большого города. Затем их переносят в специально подготовленные зоны с плодородным грунтом и дренажным слоем. Для этого подходят осень и начало зимы, так как в период покоя растения легче переносят перевозку и пересадку и лучше приживаются.

По словам мэра, всего с 2011 по 2025 год в Москве высадили свыше 15 миллионов зеленых насаждений. Это делает мегаполис одним из наиболее зеленых в мире.

Ранее тюльпаны высадили на столичных клумбах. Работы завершили до установления отрицательных температур, чтобы луковицы укоренились. Теперь цветы распустятся к майским праздникам.