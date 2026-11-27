Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения обломков аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

Вражеские беспилотники начали атаку на столицу вечером 27 ноября. Согласно последним данным, на подлете к городу нейтрализованы уже 23 БПЛА.

На фоне этого аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.