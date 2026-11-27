27 ноября, 23:51Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА, летевших к столице
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения обломков аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.
Вражеские беспилотники начали атаку на столицу вечером 27 ноября. Согласно последним данным, на подлете к городу нейтрализованы уже 23 БПЛА.
На фоне этого аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.