Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Актриса Лиза Моряк ответила на насмешку модели Виктории Лопыревой и заявила о буллинге. Об этом артистка высказалсь на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Поводом стал сгенерированный ролик, который Лопырева выложила у себя: в нем были намеки на Моряк и ее супруга Сарика Андреасяна. Актриса подчеркнула, что ее собственный материал касался конкретного эпизода, а теперь высмеивают уже человека. По мнению Моряк, модель перешла на личности, задела ее фигуру после родов и предложила подписчикам посоревноваться в самых едких комментариях.

"Шутка – это про ситуацию. Травля – это про человека. <...> Приз за лучший комментарий – это уже не шутка, это перешло в травлю", – подчеркнула актриса.

Она также напомнила, что стала мамой в третий раз всего два месяца назад и ее тело еще восстанавливается после беременности. В заключение Моряк призвала всех уважать друг друга.

Конфликт начался из-за шуточного ролика актрисы, который набрал около 5 миллионов просмотров. Она спародировала видео с мероприятия, где Андреасян сидел за одним столом с Лопыревой. Модель поправляла волосы, улыбалась и аплодировала, а режиссер смотрел прямо перед собой и не поворачивался в ее сторону.

Лопырева в ответ опубликовала видеоролик, где повторила жесты из пародии актрисы, в том числе несколько раз поправила волосы. В комментариях под видео пользователи поддержали модель. Лопырева же поставила "лайк" на комментарий пользователя, написавшего, что Андреасян "снимает одних бездарностей". Позднее Моряк заблокировала Лопыреву.