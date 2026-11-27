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Родителей умершей от истощения девочки в Вологде направят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу для решения вопроса об их вменяемости. Об этом сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета России по Вологодской области.

О смерти пятилетней девочки стало известно в четверг, 26 ноября. Ее семилетнего брата госпитализировали, он также находился в истощенном состоянии.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и халатности. Родителей задержали, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мать призналась, что не вызывала медиков, поскольку планировала откормить детей кашей. В настоящее время угрозы жизни еще 10 детям семьи нет.

После произошедшей трагедии в Госдуме намерены запросить объяснения у органов опеки. Председатель СК Александр Бастрыкин в свою очередь потребовал представить ему доклад о ходе расследования.