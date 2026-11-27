Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Виктория Боня рассказала, что ее 19-летней кошки Мурочки не стало. Животное умерло на руках у дочери телеведущей, сообщила она в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Мурочка ушла сегодня в другое измерение на руках у дочки в 12:00 по Европе. Ровно в мой день рождения. Ушла красиво. Без мук, без боли. За несколько минут, я люблю тебя, Мурочка. Спасибо, что ты была со мной все 19 лет в любви, заботе, проживая не одну жизнь в одной", – написала Боня.

В последние дни жизни кошки телеведущая подверглась критике, поскольку отправилась отмечать день рождения в Дубай, оставив ослабевшую питомицу дома. Пользователи посчитали, что Боня бросила животное, которое нуждалось в уходе.

В ответ блогер объяснила, что Мурочка находилась под присмотром ее дочери и специально нанятой няни, которой она платила 150 евро в сутки. Кошка также проходила назначенную врачом терапию.

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