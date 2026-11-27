Фото: ТАСС/Николай Галкин

Бывшего исполнительного директора ликвидированного "Викимедиа.ру" Станислава Козловского исключили из реестра иностранных агентов. Это следует из данных соответствующего реестра Минюста России.

В ведомстве отметили, что решение принято в связи с утратой признаков иностранного агента.

Кроме того, в реестр было включено интернет-издание "Рабкор", которое распространяло для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов, а также нежелательных в России организаций. Кроме того, издание являлось источником недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

Также в реестр иноагентов внесли журналиста Алексея Артюха, правозащитницу Фатиму Газиеву, медиаменеджера Егора Куроптева и блогера Мусу Ломаева.

Артюх выступает в украинских медиа как приглашенный эксперт. Он также высказывался против спецоперации и "содействовал сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины". Живет Артюх за пределами России.

Газиева, в свою очередь, призывала к нарушению территориальной целостности России и является сторонницей террористического движения.

Куроптев – российско-грузинский медиаменеджер и политический эксперт. Ведомство указало, что он выступал против специальной военной операции и является основателем организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной.

Ломаев, в свою очередь, тоже выступал против СВО и "призывал к нарушению территориальной целостности России". Помимо этого, все перечисленные распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

На прошлой неделе в реестр иностранных агентов были внесены философ Марина Быкова и блогер Сергей Матвеев. Вместе с ними в список 20 ноября внесли еще трех человек, информационно-аналитический ресурс, новостной канал и проект. До этого статус иноагента также получили поэтесса Галина Рымба и журналист Лариса Гарина.