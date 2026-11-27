27 ноября, 17:24Спорт
Тренер СССР по фигурному катанию Тарасова остается в больнице
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова остается в больнице. Об этом рассказал ее племянник Алексей Тарасов в беседе с порталом Sport24.
"Татьяна Анатольевна по-прежнему в больнице. Ничего глобально не поменялось. Пока без новостей", – сказал он.
Первая госпитализация Тарасовой была 3 сентября. Тогда ее самочувствие не вызывало опасений, а к медикам она обратилась для прохождения планового обследования. Спустя некоторое время ее выписали.
Позднее, 17 сентября, Тарасова вновь оказалась в больнице. Через два дня она заявила, что ее выписали.
Третья госпитализация произошла 5 октября. Тогда состояние тренера не могли стабилизировать.