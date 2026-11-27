Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова остается в больнице. Об этом рассказал ее племянник Алексей Тарасов в беседе с порталом Sport24.

"Татьяна Анатольевна по-прежнему в больнице. Ничего глобально не поменялось. Пока без новостей", – сказал он.

Первая госпитализация Тарасовой была 3 сентября. Тогда ее самочувствие не вызывало опасений, а к медикам она обратилась для прохождения планового обследования. Спустя некоторое время ее выписали.

Позднее, 17 сентября, Тарасова вновь оказалась в больнице. Через два дня она заявила, что ее выписали.

Третья госпитализация произошла 5 октября. Тогда состояние тренера не могли стабилизировать.