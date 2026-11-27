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Шеф-повар и ведущий шоу "Адская кухня" Гордон Рамзи стал дедушкой. Его дочь, модель Холли Рамзи впервые стала матерью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост девушки в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Девочку назвали Дафни Джун Рамзи-Пити. Модель поблагодарила врачей, медсестер и акушеров за то, что она и ребенок оставались в безопасности и хорошем настроении, добавив, что будет им благодарна всегда.

Отец девочки – британский пловец, олимпийский чемпион Адам Пити. Для него ребенок стал вторым: у спортсмена есть шестилетний сын Джордж от прежней возлюбленной Эйрианедд Мунро. Рамзи говорила, что любит пасынка и рада быть для него другом, а сам мальчик присутствовал на свадьбе отца.

С пловцом Рамзи познакомилась благодаря своей сестре Матильде. Встречаться пара начала в 2022 году, а в декабре 2025 года они поженились.

Ранее невестка актера Стивена Сигала, модель и блогер Айрин Данилова родила дочь. Девочка появилась на свет в Соединенных Штатах. Изначально Данилова собиралась рожать в России, однако ей и мужу пришлось задержаться в США из-за семейных вопросов.