24 ноября, 11:22Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева не исключила, что станет мамой в третий раз
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что не против пополнения в семье и хотела бы родить третьего ребенка без помощи медицинских процедур. Об этом она заявила на церемонии Voice Man Awards, передает "Звездач" в МАХ.
"Как Господь пошлет! Без процедур. Только так!" – сказала Утяшева.
Ее супруг комик Павел Воля отреагировал на вопрос о третьем ребенке иначе. Он предложил журналистам самим отправиться в отель делать детей.
Ранее о желании стать отцом во второй раз рассказал участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко. В феврале 2026 года у него и супруги Дарьи Тарасовой родился сын Леон. Музыкант признался, что они с женой хотели бы еще детей.