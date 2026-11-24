Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что не против пополнения в семье и хотела бы родить третьего ребенка без помощи медицинских процедур. Об этом она заявила на церемонии Voice Man Awards, передает "Звездач" в МАХ.

"Как Господь пошлет! Без процедур. Только так!" – сказала Утяшева.

Ее супруг комик Павел Воля отреагировал на вопрос о третьем ребенке иначе. Он предложил журналистам самим отправиться в отель делать детей.

Ранее о желании стать отцом во второй раз рассказал участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко. В феврале 2026 года у него и супруги Дарьи Тарасовой родился сын Леон. Музыкант признался, что они с женой хотели бы еще детей.

