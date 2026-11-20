20 ноября, 13:01Шоу-бизнес
Участник "Иванушек International" Туриченко рассказал, что мечтает о втором ребенке
Фото: legion-media.com/Persona Stars
Участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко рассказал, что мечтает о втором ребенке. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Артист в 2023 году женился на Дарье Тарасовой. В феврале этого года у пары родился сын, которого назвали Леон. Туриченко назвал ощущение отцовства самым великим чувством, которое он испытывал в своей жизни.
"Мы с Дашей поговорили и поняли, что очень хотим еще детей. Надеюсь, что все получится", – подчеркнул музыкант.
Ранее стало известно, что у звезды фильмов "Дьявол носит Prada" и "Интерстеллар" Энн Хэтэуэй родился третий ребенок. Актрису заметили во время прогулки по Нью-Йорку 17 ноября. Хэтэуэй несла новорожденного ребенка в слинге, пристегнутом к груди.