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Ядерный чемоданчик, на который обратил внимание ряд СМИ во время визита Владимира Путина в Китай, стал темой для громких заголовков для тех журналистов, кто никогда не видел президента РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ядерный чемоданчик сопровождает Путина во время всех поездок. Представитель Кремля также предположил, что волну таких публикаций мог запустить какой-то неопытный журналист.

Ядерный чемоданчик является переносным узлом связи, который входит в систему управления стратегическими ядерными силами России. Данное устройство регулярно сопровождает главу государства, а несет чемоданчик находящийся рядом офицер.

Днем ранее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне состоялись первые в истории трехсторонние переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы главы государств приняли декларацию о мире.

Одной из тем встречи стал вопрос ядерного оружия. Лидер Китая подчеркнул, что необходимо полностью отказаться от данного типа вооружений и уничтожить имеющиеся арсеналы для создания мира без ядерной угрозы. Трамп, в свою очередь, согласился с возможностью проведения инспекций на территории Соединенных Штатов, России и Китая в рамках потенциального сокращения ядерных вооружений.