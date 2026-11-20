Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 20 ноября до 09:00 следующего дня. В ночные и утренние часы 21 ноября местами ожидается ухудшение видимости.

На следующей неделе в Москве появится устойчивый снежный покров. Он сформируется 24 и 25 ноября, когда температура воздуха днем составит от минус 1 до минус 3 градусов, рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, в эти дни будет снег, однако пока нельзя точно сказать, будет он умеренным или сильным. При этом, по данным метеоролога Татьяны Поздняковой, 25 ноября прогнозируется первая в этом сезоне метель.