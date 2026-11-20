20 ноября, 12:47Общество
Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Предупреждение будет действовать с 21:00 20 ноября до 09:00 следующего дня. В ночные и утренние часы 21 ноября местами ожидается ухудшение видимости.
На следующей неделе в Москве появится устойчивый снежный покров. Он сформируется 24 и 25 ноября, когда температура воздуха днем составит от минус 1 до минус 3 градусов, рассказал синоптик Александр Шувалов.
По его словам, в эти дни будет снег, однако пока нельзя точно сказать, будет он умеренным или сильным. При этом, по данным метеоролога Татьяны Поздняковой, 25 ноября прогнозируется первая в этом сезоне метель.
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