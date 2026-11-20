Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Больше тонны рыбных консервов, безопасность которых производитель не смог подтвердить, оказались на полках магазинов "ВкусВилл". Об этом сообщает Mash.

Речь идет о паштетах из тунца, кеты и горбуши, а также об икре минтая. Россельхознадзор аннулировал семь производственных ветеринарных сертификатов компании ООО "ПК Прибой", так как предприятие не подтвердило безопасность сырья.

В результате партии не прошли обязательные проверки. Из-за этого отследить происхождение сырья и подтвердить безопасность готовой продукции теперь невозможно. Поставки шли с марта 2025 года по май 2026 года. Всего в магазины отправили больше тонны такой продукции.

Россельхознадзор вынес "ВкусВиллу" предостережение и потребовал не хранить и не продавать товары, происхождение которых нельзя подтвердить. Представители торговой сети рассказали изданию, что указанные партии уже сняли с продажи. Причина – нарушения прослеживаемости сырья, а не качество самих консервов. Оказалось, что производитель указал недостоверные сведения о сырье, поэтому сертификаты аннулировали.

Помимо этого, сеть проведет внеплановый аудит поставщика, чтобы проверить соблюдение требований пищевой безопасности.

Ранее "ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после получения от Роспотребнадзора информации об обнаружении бактерий группы кишечной палочки в шаурме. СМИ писали, что москвича госпитализировали с признаками бактериального гастроэнтерита после употребления данной продукции. Однако компания не выявила отклонений в этом товаре.

Во "ВкусВилле" отметили, что на момент получения информации срок годности проверенной партии уже истек, поэтому в продаже ее не было. Исследования других партий показали их соответствие необходимым требованиям. В компании добавили, что на микробиологические показатели могут влиять не только производственные процессы, но и температурные условия хранения, перевозки и употребления продукта.

