"ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после жалобы девушки на отравление онигири

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Лабораторные исследования онигири "Филадельфия" и греческого салата, после употребления которых москвичка пожаловалась на ухудшение самочувствия, не показали отклонений по микробиологическим показателям. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "ВкусВилла".

Поводом для проверки стало обращение покупательницы по имени Алина. Как ранее сообщал телеграм-канал SHOT, девушка заказала на работу онигири и салат. После их употребления диагностировали сальмонеллез. Первые симптомы появились примерно через шесть часов после еды. Покупательница обратилась в Роспотребнадзор и готовит досудебную претензию.

В компании уточнили, что на онигири и салат оформлены действующие декларации о соответствии требованиям безопасности пищевой продукции. Также имеются протоколы испытаний, подтверждающие безопасность продуктов и соблюдение санитарных требований на производстве. Результаты дополнительных лабораторных исследований направили в Роспотребнадзор.

Во "ВкусВилле" также сообщили, что планируют провести дополнительный аудит производственных площадок. Кроме того, представители компании заявили, что неоднократно связывались с Алиной и предлагали ей различные варианты поддержки, включая компенсацию медицинских расходов. Ретейлер выразил готовность продолжить обсуждение помощи покупательнице.

Ранее похожий инцидент произошел с ребенком, который съел курицу из "Вкусвилла". У девятимесячного малыша после первого мясного прикорма диагностировали кампилобактериоз – инфекцию, которую вызывают бактерии, встречающиеся в курином мясе.

"Вкусвилл" провел проверку и не нашел нарушений в своей продукции. Выяснилось, что пострадавший употребил сырое бедро цыпленка от белорусского производителя "Смолевичи бройлер". Этот продукт, требующий обязательной термической обработки и не предназначенный для детей до трех лет, был съеден без приготовления и не имел соответствующей маркировки.