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13 ноября, 19:06

Происшествия

Президент UFC Дана Уайт осудил массовую драку с участием Усмана Нурмагомедова

Фото: Getty Images/Fanatics/Rob Kim

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал массовую драку российского бойца Усмана Нурмагомедова с бывшим чемпионом организации Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Подобные конфликты вредят репутации спортсменов и всему бойцовскому бизнесу, высказался он на пресс-конференции перед турниром UFC 334.

"Это абсолютно нелепо и глупо. Они все в тюрьме. Это не то место, где можно вести себя безрассудно", – заявил Уайт, подчеркнув, что профессиональным спортсменам не следует участвовать в уличных конфликтах.

Отдельно глава промоушена высказался о перспективах Нурмагомедова в UFC. Российский боец пока связан контрактными обязательствами с PFL, поэтому переговоры о его переходе в крупнейшую организацию смешанных единоборств не ведутся. В связи с этим оценивать возможное влияние драки на его карьеру в UFC пока рано.

Между тем Нурмагомедов не сможет присутствовать на турнире Real American Freestyle, который запланирован на 14 ноября в Абу-Даби, сообщили организаторы соревнований. Двалишвили, в свою очередь, собирался провести борцовскую схватку с бывшим претендентом на титул UFC Марлоном Мораесом.

11 ноября в лобби отеля Hilton в Абу-Даби Нурмагомедов подошел к Двалишвили, дававшему интервью, и ударил его, после чего началась потасовка. Полиция задержала всех участников и отправила их на допрос.

После случившегося менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз публично извинился перед жителями и руководством Абу-Даби, заявив, что ему стыдно и что произошедшее стало неуважением к принимающему городу.

Нурмагомедова заключили под стражу в ОАЭ на полгода. По данным СМИ, ему грозит до года колонии.

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