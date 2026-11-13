Собянин: завершен монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе завершился в Москве. Сооружение пересекает магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (СБВ) и связывает два округа, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Длина путепровода – более 120 метров. С одной стороны он стыкуется с Новоорловской улицей в Ново-Переделкине, а с другой – с дублером Боровского шоссе во Внукове.

"Жители города получат дополнительный доступ к объектам социальной инфраструктуры: школам, детским садам, взрослым и детским поликлиникам", – написал мэр Москвы.

Путепровод появится в рамках возведения многоуровневой транспортной развязки. Всего специалисты построят более двух километров дорог.

В частности, они обновят участок Новоорловской улицы с двумя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, будут построены съезды с Новоорловской улицы при движении в область на СБВ, с СБВ на Новоорловскую улицу при движении в сторону центра, с СБВ на Новоорловскую улицу при движении в сторону области и с Новоорловской улицы при движении в центр на СБВ.

Завершить строительство планируется в 2027 году. В будущем по путепроводу начнет ходить наземный транспорт, который свяжет станцию метро "Рассказовка" и ЖК "Рассказово" с соцобъектами на Новоорловской улице.

С начала 2026 года в столице построили свыше 60 километров дорог. Одним из проектов стал участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой. По нему было запущено движение, в результате чего дорога стала полноценным дублером Калужского шоссе.

