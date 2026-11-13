Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 12:23

Мэр Москвы

Собянин: завершен монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе завершился в Москве. Сооружение пересекает магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (СБВ) и связывает два округа, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Длина путепровода – более 120 метров. С одной стороны он стыкуется с Новоорловской улицей в Ново-Переделкине, а с другой – с дублером Боровского шоссе во Внукове.

"Жители города получат дополнительный доступ к объектам социальной инфраструктуры: школам, детским садам, взрослым и детским поликлиникам", – написал мэр Москвы.

Путепровод появится в рамках возведения многоуровневой транспортной развязки. Всего специалисты построят более двух километров дорог.

В частности, они обновят участок Новоорловской улицы с двумя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, будут построены съезды с Новоорловской улицы при движении в область на СБВ, с СБВ на Новоорловскую улицу при движении в сторону центра, с СБВ на Новоорловскую улицу при движении в сторону области и с Новоорловской улицы при движении в центр на СБВ.

Завершить строительство планируется в 2027 году. В будущем по путепроводу начнет ходить наземный транспорт, который свяжет станцию метро "Рассказовка" и ЖК "Рассказово" с соцобъектами на Новоорловской улице.

С начала 2026 года в столице построили свыше 60 километров дорог. Одним из проектов стал участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой. По нему было запущено движение, в результате чего дорога стала полноценным дублером Калужского шоссе.

Транспортная доступность улучшилась на юге Москвы

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика