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13 ноября, 11:53

Общество

Апробация единых учебников по русскому языку и литературе начнется с 1 января 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Апробацию единых учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов начнут с 1 января 2027 года. Об этом глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности "Русский язык – язык дружбы и братства".

"Планируем с 1 сентября 2027 года уже начать (введение единых учебников по русскому языку и литературе. – Прим. ред.) в 10–11-х классах, а с 1 января начать апробацию. И вот по итогам апробации уже окончательное решение будет принято", – цитирует Кравцова ТАСС.

Кроме того, с марта 2027 года школы смогут начать закупать новые учебники по физике. В декабре этого года пособия включат в федеральный перечень учебников. Параллельно с этим готовятся учебники по математике, химии и биологии.

Также в российских школах появятся пособия о правильном питании для учеников 5–9-х классов. Научным редактором выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Авторами стали ученые ФИЦ.

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