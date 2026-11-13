Столичный бизнес пригласили к участию в проекте "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители бизнеса могут стать партнерами проекта "Зима в Москве". Новый сезон пройдет с 1 декабря по 28 февраля под темой "Тепло большого города", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект развернется на более чем 500 площадках Москвы. Основными станут ВДНХ, кинопарк "Москино", музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького и спорткомплекс "Лужники". За последние сезоны проектов "Зима в Москве" и "Лето в Москве" удалось провести свыше 2,2 тысячи партнерских интеграций.

Благодаря участию в сезонных столичных проектах компании могут получить возможность представить себя на масштабных мероприятиях, использовать готовую инфраструктуру и оборудование.

Бизнес организует специальные мероприятия, акции и программы скидок, спортивные и культурные события. Кроме того, он участвует в фестивалях и тематических проектах.

Ранее в рамках проекта "Зима в Москве" дизайнеров и представителей творческих профессий пригласили разработать оформление новогодних елей, которые установят на улице Кузнецкий Мост. Вдохновение для работ можно искать в рождественских тенденциях, семейных традициях, памятных подарках и детских мечтах.

Для начинающих художников и студентов конкурс станет возможностью представить свои работы широкой аудитории в центре столицы без расходов на организацию отдельной площадки.

