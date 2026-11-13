Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

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Европу на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта могут представить пять государств: Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Мерца, работа над организацией представительства ЕС ведется именно по такому формату. Канцер "не видит никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше".

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал, что следующий раунд переговоров по украинскому конфликту может пройти с участием представителей Европы. По его мнению, это позволит обсуждать не только территориальные разногласия между Москвой и Киевом, но и более широкие договоренности о послевоенной архитектуре европейской безопасности.

В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность представлять Европу на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.