В "Автостате" назвали Alfa Romeo Spider самым милым "пожилым" автомобилем

Фото: alfaromeo.com

За 10 месяцев 2026 года в Россию импортировали 71 легковой автомобиль старше 1996 года выпуска. Самой милой "пожилой" машиной стала Alfa Romeo Spider, которой более 40 лет, рассказал в своем телеграм-канале директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его словам, за прошлый год было ввезено 62 автомобиля старше 30 лет. При этом пиковым по импорту автомобилей в почтенном возрасте остается 2023 год, когда в страну ввезли 119 таких машин.

Как отметил глава "Автостата", тема 30-летних авто не носит рыночного характера, а скорее является коллекционной.

Больше всего ввезенных в 2026 году "старушек" представляют немецкий автопром: 24 машины Mercedes-Benz и 16 BMW. Также в Россию привозили Toyota, Honda, Porsche, Volkswagen, а среди отечественных моделей – ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965.

Самой популярной импортной моделью в 30-летнем возрасте стал Mercedes-Benz E-класса – ввезено 10 таких автомобилей. Далее следуют BMW 3-й серии (8 машин) и Mercedes-Benz S-класса (также 8 автомобилей).

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Changan впервые возглавил российский рынок новых электромобилей. В октябре 2026 года Changan реализовал 1 125 машин. Второе место заняла Toyota с 992 проданными электрокарами. Далее следуют российские бренды Evolute и Umo.