The Sun: в Пакистане тигрица растерзала 19-летнего парня во время съемки видео в TikTok

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В Пакистане на ферме по разведению диких животных в окрестностях Лахора 19-летний сотрудник погиб, пытаясь снять видео для TikTok. Предположительно, блогер попросил выпустить тигрицу из клетки для эффектного кадра, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

Хищница внезапно напала на молодого человека и нанесла ему тяжелые травмы. Инцидент произошел на глазах у отца и брата жертвы, после чего пострадавшего экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

После происшествия полиция задержала владельца фермы Файяза и блогера Нормана Хассана. Следствие установило, что блогер пытался исказить обстоятельства трагедии, утверждая, что смертельные раны юноши были следствием нападения собаки.

Опасное животное передали специалистам по охране дикой природы. Правоохранители проверяют наличие у фермы разрешения на содержание хищника и выясняют, кто допустил нарушение мер безопасности.

Ранее стадо диких слонов разрушило дом в районе Канчанпур в Непале, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Во время нападения животных в доме спали женщина и мужчина. Как подчеркнул местный житель, мужчина смог спастись.