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13 ноября, 10:26

Происшествия

Мужчина с бензопилой напал на полицейских в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В городе Тимашевске Краснодарского края местный житель набросился с работающей бензопилой на сотрудников полиции, прибывших по его вызову. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

Мужчина сам обратился в полицию и заявил об угрозах со стороны неизвестного. Однако прибывшие на место сотрудники выяснили, что опасность исходит от заявителя. Когда полицейские попытались поговорить с ним, он завел бензопилу и направился в их сторону, проигнорировав требования остановиться.

Согласно Федеральному закону "О полиции", один из сотрудников сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего еще дважды выстрелил в сторону нападавшего. Мужчина получил ранение, ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Полицейские не пострадали.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Ранее в Москве мужчина с ножом напал на инспектора Госавтоинспекции на Фруктовой улице. Сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие и обезвредил нападавшего. Подозреваемого госпитализировали, позднее ему предъявили обвинение.

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