22 октября, 09:02Происшествия
Пешеход зарезал экс-полицейского в ходе дорожного конфликта в Самарской области
Фото: sledcom.ru
В селе Красный Яр Самарской области 18-летний пешеход в ходе дорожного конфликта зарезал 46-летнего водителя, сообщили в ГУ МВД и СУ СК по региону.
Мужчина скончался в больнице. По данным РИА Новости, погибший – бывший сотрудник полиции, который вышел на пенсию.
По информации следствия, 21 октября в 13:00 по местному времени, то есть в 12:00 по московскому, между злоумышленником и потерпевшим произошел дорожный конфликт на Оренбургской улице. В какой-то момент 18-летний пешеход ударил мужчину ножом в область груди.
Подозреваемого нашли и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее в Хабаровске неизвестный с ножом напал на 16-летнего подростка. Инцидент произошел у кафе в районе площади Блюхера. Согласно предварительным данным, юноша был возле заведения с приятелем, и в этот момент к ним подошел незнакомец.
Мужчина стал угрожать, после чего вынул нож и ранил подростка в щеку. В настоящее время для жизни мальчика угрозы нет, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.