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13 октября, 11:47

Происшествия

В Калужской области задержали подозреваемого в нападении на подростка с ножом

Фото: kaluga.sledcom.ru

44-летнего мужчину задержали по подозрению в нападении с ножом на 15-летнего подростка в Обнинске, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Калужской области.

Согласно данным следствия, днем 11 октября у дома 103 по проспекту Ленина в Обнинске во время конфликта мужчина ранил подростка ножом в голень и корпус. Пострадавшего госпитализировали. Угрозы жизни нет, однако вред его здоровью признан тяжким.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого задержали благодаря совместной работе следователей, криминалистов СК России по Калужской области, а также оперативных сотрудников УМВД региона.

С участием задержанного проводятся следственные и процессуальные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Хабаровске с ножом на 16-летнего подростка напал неизвестный. Инцидент произошел у кафе в районе площади Блюхера. По предварительным данным, юноша находился возле заведения с приятелем, когда к ним подошел незнакомец. Мужчина начал высказывать угрозы, затем достал нож и ранил подростка в щеку. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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