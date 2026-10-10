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10 октября, 14:30

Происшествия

Мужчина с ножом напал на подростка в Хабаровске

Фото: depositphotos/aksenovko

В Хабаровске неизвестный мужчина напал с ножом на 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Инцидент произошел днем 10 октября возле кафе в районе площади Блюхера. По предварительным данным, юноша находился у заведения вместе с приятелем, когда к ним подошел незнакомец. Мужчина начал высказывать угрозы, после чего достал нож и ранил подростка в щеку.

Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказали помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция, получив сообщение о нападении, выехала на место происшествия. В ходе объезда прилегающей территории злоумышленника задержали и доставили в отдел.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее в Москве 24-летний молодой человек несколько раз ударил свою 69-летнюю бабушку кухонным ножом. Инцидент произошел в жилом доме на Голубинской улице.

Выяснилось, что во время бытовой ссоры злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою родственницу ножом. Потерпевшая получила проникающее ранение грудной клетки и колото-резаную рану плеча, ее госпитализировали. Злоумышленника задержали.

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